Вступление Украины в НАТО — Германия предлагает альтернативу

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Германия предлагает Украине "нейтральный" статус по аналогии с Финляндией как альтернативы членству в НАТО. Эта идея рассматривается как возможный путь к мирным переговорам с Россией.

Об этом сообщает издание Politico в понедельник, 4 ноября.

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Вопрос членства Украины в НАТО

В Германии все чаще обсуждают вопрос о нейтральной Украине по образцу Финляндии времен Холодной войны, которая не относилась ни к НАТО, ни к Варшавскому договору.

Отмечается, что это единственный способ убедить Путина вести мирные переговоры. Впрочем, против такого сценария выступает сама Финляндия, которая недавно присоединилась к НАТО.

"Не в наших интересах восстанавливать любые искусственные сферы интересов. Модель нейтралитета Финляндии времен холодной войны относится к периоду истории, от которого давно стоило освободиться", — заявил финский посол в Берлине Кай Зауэр.

Напомним, Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, призванный преодолеть недоразумения в отношениях. В частности, он касается и дискуссий о вступлении Украины в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что идею присоединения к Альянсу поддерживает большинство стран-членов.