Вступление Украины в НАТО — Зеленский объяснил, чего не хватает для этого

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже заключила 27 договоров безопасности с партнерами. Все они поддерживают вступление Украины в НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, выступая в Верховной Раде Украины во вторник, 19 ноября.

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По словам президента Владимира Зеленского, Украина заключила с партнерами ряд договоров безопасности. Все они поддерживают вступление нашей страны в Североатлантический союз.

"Мы заключили уже 27 двусторонних сделок безопасности с нашими партнерами. Почти все они — члены НАТО. И они поддерживают вступление Украины в НАТО", — заявил президент.

По его словам, это число сделок безопасности свидетельствует о том, что Украину от Альянса не отделяет ничего фундаментального. Он подчеркнул, что не хватает только силы и политической воли. И речь не об Украине.

"Мы убедим наших партнеров быть смелыми, но только вместе. Это не что-то дополнительное или новое для Украины. Альянс НАТО — это то, чего мы заслуживаем. Это не подарок для нас. Это должно быть исправление партнерами исторической ошибки. Это то, что нужно было сделать еще вчера, чтобы не было этой войны", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится открыть первый кластер переговоров по вступлению в Европейский Союз. По его словам, сейчас завершается процедура скрининга законодательства, необходимая для этого.

Украина не подписала двустороннее соглашение с Венгрией, поскольку оно не предусматривало поддержки от Будапешта относительно членства Украины в НАТО. По словам Владимира Зеленского, для Украины это важнейший пункт.