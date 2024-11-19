Зеленский анонсировал появление военного омбудсмана

Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде 19 ноября. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Офиса военного омбудсмена и отметил, что ждет этого "в ближайшее время". Избрать и назначить уполномоченного по защите военных прав Министерство обороны Украины и военное командование.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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Минобороны и военное командование должны выбрать и назначить военного омбудсмена. По словам Владимира Зеленского, это должен быть человек, которому будут доверять защитники. Избрать его должны в ближайшее время.

Зеленский также отметил, что в Силах обороны должны быть "конфиденциальные возможности" для воинов решать проблемы, которые возникают из-за нарушения прав.

"Мы не должны бояться говорить о сложных вещах и проблемах в нашей армии, потому что это наша армия. Эффективные решения возможны только при условии честного разговора о мобилизации, о бронировании, о СЗЧ. Проблемы надо решать, а не замалчивать их, выяснять причины и их убирать. Это нужно было сделать вчера. Министерство обороны Украины и военное командование должны избрать и назначить военного омбудсмена - лицо, которое будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества", — сказал президент.

Как подытожил лидер Украины, он ждет появления военного омбудсмена в ближайшее время.

Напомним, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, от Украины не требуют проведения выборов в военное время — в выборы в стране состоятся после достижения мира.

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