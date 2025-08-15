Закон про військового омбудсмена застряг у парламенті

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: BBC

Законопроєкт про військового омбудсмена, який президент визначив як невідкладний ще 8 травня, досі не винесений на голосування у Верховній Раді. Причиною затягування, на думку колишнього головного військового прокурора України Віктора Чумака, є небажання влади створювати додатковий орган контролю.

Про це Віктор Чумак розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 15 серпня.

Чому закон про військового омбудсмена "завис" у Раді

Законопроєкт про військового омбудсмена, поданий президентом як невідкладний, за словами Чумака, залишається без розгляду вже понад три місяці.

"Профільний комітет підготував пропозиції до другого читання ще місяць тому, але документ не винесли на голосування", — наголосив він.

Експерт вважає, що головна причина затягування полягає у небажанні влади мати додатковий незалежний інститут контролю.

"Йдеться про орган, здатний перевіряти діяльність вищого військового керівництва, уряду та навіть президента", — пояснив Чумак.

Він також висловив думку, що чинна військова омбудсменка Ольга Решетилова є професійною та незалежною, однак через свою принципову позицію може бути "незручною" для влади.

"Вона відкрито говоритиме про реальний стан справ, і саме це не всім подобається", — додав він.

Нагадаємо, що Решетилова заявила: більшість випадків самовільного залишення частин відбувається у навчальних центрах, де перебувають мобілізовані військові.

Раніше ми також інформували, що в Україні стартує експериментальний проєкт, у межах якого до роботи ТЦК та військових навчальних центрів залучатимуть цивільних психологів, юристів і волонтерів.