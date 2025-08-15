Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Закон о военном омбудсмене "завис" в Раде

Закон о военном омбудсмене "завис" в Раде

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:18
Закон о военном омбудсмене застрял в парламенте
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: BBC

Законопроект о военном омбудсмене, который президент определил как неотложный еще 8 мая, до сих пор не вынесен на голосование в Верховной Раде. Причиной затягивания, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Виктора Чумака, является нежелание власти создавать дополнительный орган контроля.

Об этом Виктор Чумак рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 августа.

Реклама
Читайте также:

Почему закон о военном омбудсмене "завис" в Раде

Законопроект о военном омбудсмене, поданный президентом как неотложный, по словам Чумака, остается без рассмотрения уже более трех месяцев.

"Профильный комитет подготовил предложения ко второму чтению еще месяц назад, но документ не вынесли на голосование", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что главная причина затягивания заключается в нежелании власти иметь дополнительный независимый институт контроля.

"Речь идет об органе, способном проверять деятельность высшего военного руководства, правительства и даже президента", — пояснил Чумак.

Он также выразил мнение, что действующий военный омбудсмен Ольга Решетилова является профессиональной и независимой, однако из-за своей принципиальной позиции может быть "неудобной" для власти.

"Она открыто будет говорить о реальном положении дел, и именно это не всем нравится", — добавил он.

Напомним, что Решетилова заявила: большинство случаев самовольного оставления частей происходит в учебных центрах, где находятся мобилизованные военные.

Ранее мы также информировали, что в Украине стартует экспериментальный проект, в рамках которого к работе ТЦК и военных учебных центров будут привлекать гражданских психологов, юристов и волонтеров.

Верховная Рада закон армия законопроект омбудсмен
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации