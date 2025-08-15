Закон о военном омбудсмене застрял в парламенте

Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: BBC

Законопроект о военном омбудсмене, который президент определил как неотложный еще 8 мая, до сих пор не вынесен на голосование в Верховной Раде. Причиной затягивания, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Виктора Чумака, является нежелание власти создавать дополнительный орган контроля.

Об этом Виктор Чумак рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 августа.

Почему закон о военном омбудсмене "завис" в Раде

Законопроект о военном омбудсмене, поданный президентом как неотложный, по словам Чумака, остается без рассмотрения уже более трех месяцев.

"Профильный комитет подготовил предложения ко второму чтению еще месяц назад, но документ не вынесли на голосование", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что главная причина затягивания заключается в нежелании власти иметь дополнительный независимый институт контроля.

"Речь идет об органе, способном проверять деятельность высшего военного руководства, правительства и даже президента", — пояснил Чумак.

Он также выразил мнение, что действующий военный омбудсмен Ольга Решетилова является профессиональной и независимой, однако из-за своей принципиальной позиции может быть "неудобной" для власти.

"Она открыто будет говорить о реальном положении дел, и именно это не всем нравится", — добавил он.

Напомним, что Решетилова заявила: большинство случаев самовольного оставления частей происходит в учебных центрах, где находятся мобилизованные военные.

Ранее мы также информировали, что в Украине стартует экспериментальный проект, в рамках которого к работе ТЦК и военных учебных центров будут привлекать гражданских психологов, юристов и волонтеров.