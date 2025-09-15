Законопроект о военном омбудсмане — когда ВРУ примет

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Верховная Рада Украины уже на этой неделе может принять законопроект о военном омбудсмене. В документ уже внесли более 1000 поправок.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE 15 сентября.

Военный омбудсмен в Украине

Шуляк рассказала, что все правки планируют рассматривать во вторник, 16 сентября, до ночи. А уже на следующий день проведут голосование.

"Законопроект, когда вносится в Верховную Раду, проходит обязательные процедуры: получаются соответствующие выводы, готовится комитет, проходит первое чтение. Тогда две недели подаются правки, прорабатываются и приглашаются авторы этих правок. Когда комитет принимает решение, оно выносится на рассмотрение в сессионный зал", — пояснила депутат.

По ее словам, инициатива президента является чрезвычайно важной — из 120 тысяч ежегодных обращений к омбудсмену около 40 тысяч поступают именно от военных.

Напомним, еще в мае 2025 года в Минобороны заявили, что Верховная Рада рассмотрит проект о военном омбудсмене. Отмечается, что такая должность необходима для того, чтобы защищать права украинских военнослужащих.

Однако законопроект о военном омбудсмене, который президент определил как неотложный еще 8 мая, до сих пор не вынесен на голосование в Верховной Раде. Эксперт заявил, что власть не хочет создавать дополнительный орган контроля.