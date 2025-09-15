Відео
Стефанчук пояснив, коли зʼявиться посада військового омбудсмена

Стефанчук пояснив, коли зʼявиться посада військового омбудсмена

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:12
Посада військового омбудсмена — Стефанчук пояснив, коли зʼявиться
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Очільник Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, коли зʼявиться посада військового омбудсмена. За його словами, це станеться вже найближчим часом.

Про це Руслан Стефанчук сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.

Читайте також:

Посада військового омбудсмена

Стефанчук зауважив, що Верховна Рада спочатку обирає пріоритетні закони та розраховує час, який потрібен для прийняття. За його словами, наразі основним є питання програми Ukraine Facility, оскільки це гроші на військових. 

"Як ми проходимо, то ми переходимо до інших. Я думаю, що в нього перспективи хороші внесення в зал", — зазначив очільник Ради про законопроєкт про військового омбудсмена.

Він додав, що наразі ця посада існує, однак законопроєкт дозволить її законодавчо врегулювати.

Нагадаємо, глава партії "Слуга Народу" Олена Шуляк розповіла, що вже цього тижня Верховна Рада може ухвалити закон про військового омбудсмені.

Раніше у Міноборони пояснили важливість військового омбудсмена. Йдеться про цивільну людину, яка відповідатиме за захист прав захисників та родин військовослужбовців.

Верховна Рада Руслан Стефанчук війна законопроєкт омбудсмен
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
