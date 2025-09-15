Видео
Главная Новости дня Стефанчук объяснил, когда появится должность военного омбудсмена

Стефанчук объяснил, когда появится должность военного омбудсмена

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:12
Должность военного омбудсмена — Стефанчук объяснил, когда появится
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, когда появится должность военного омбудсмена. По его словам, это произойдет уже в ближайшее время.

Об этом Руслан Стефанчук сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции YES-2025.

Читайте также:

Должность военного омбудсмена

Стефанчук отметил, что Верховная Рада сначала выбирает приоритетные законы и рассчитывает время, которое нужно для принятия. По его словам, сейчас основным является вопрос программы Ukraine Facility, поскольку это деньги на военных.

"Как мы проходим, то мы переходим к другим. Я думаю, что у него перспективы хорошие внесения в зал", — отметил глава Рады о законопроекте о военном омбудсмене.

Он добавил, что сейчас эта должность существует, однако законопроект позволит ее законодательно урегулировать.

Напомним, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, что уже на этой неделе Верховная Рада может принять закон о военном омбудсмене.

Ранее в Минобороны объяснили важность военного омбудсмена. Речь идет о гражданском человеке, который будет отвечать за защиту прав защитников и семей военнослужащих.

Верховная Рада Руслан Стефанчук война законопроект омбудсмен
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
