Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський призначив військову омбудсманку — хто обійняв посаду

Зеленський призначив військову омбудсманку — хто обійняв посаду

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 23:05
Зеленський призначив Ольгу Решетилову на посаду військової омбудсманки
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Першою військовою омбудсманкою України стане Ольга Решетилова. Вона контролюватиме дотримання прав військовослужбовців, резервістів, бійців ТрО і розглядатиме скарги. 

Про це у вечірньому зверненні в п'ятницю, 19 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Реклама
Читайте також:

Що відомо про призначення військової омбудсманки

Раніше Ольга Решетилова була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх родин. 

Ольга Решетилова
Ольга Решетилова. Фото: УНІАН

Володимир Зеленський подякував парламентарям за ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Голова держави наголосив, що цей документ забезпечує захист прав воїнів. Указ про створення Офісу військового омбудсмена теж уже підписаний. 

Згідно з положеннями про Офіс військового омбудсмана, уповноважений із прав військових: 

  • забезпечуватиме контроль за дотриманням прав усіх представників Сил оборони;
  • розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби;
  • розглядатиме скарги;
  • призначатиме перевірки;
  • щороку звітуватиме Президенту й Верховній Раді.

"Попереду — запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на усіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів нашої армії", — наголосив голова держави.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана в Україні. За законопроєкт №13266 проголосували 283 народні депутати.

Також ми повідомляли, що 18 вересня Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. Людина, яке обійме цю посаду, захищатиме права війсьвослужбовців.

Володимир Зеленський призначення президент омбудсмен військовослужбовці
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації