Зеленський призначив Ольгу Решетилову на посаду військової омбудсманки

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Першою військовою омбудсманкою України стане Ольга Решетилова. Вона контролюватиме дотримання прав військовослужбовців, резервістів, бійців ТрО і розглядатиме скарги.

Про це у вечірньому зверненні в п'ятницю, 19 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про призначення військової омбудсманки

Раніше Ольга Решетилова була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх родин.

Ольга Решетилова. Фото: УНІАН

Володимир Зеленський подякував парламентарям за ухвалення законопроєкту про військового омбудсмана. Голова держави наголосив, що цей документ забезпечує захист прав воїнів. Указ про створення Офісу військового омбудсмена теж уже підписаний.

Згідно з положеннями про Офіс військового омбудсмана, уповноважений із прав військових:

забезпечуватиме контроль за дотриманням прав усіх представників Сил оборони;

розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби;

розглядатиме скарги;

призначатиме перевірки;

щороку звітуватиме Президенту й Верховній Раді.

"Попереду — запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на усіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів нашої армії", — наголосив голова держави.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана в Україні. За законопроєкт №13266 проголосували 283 народні депутати.

Також ми повідомляли, що 18 вересня Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана. Людина, яке обійме цю посаду, захищатиме права війсьвослужбовців.