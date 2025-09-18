Зеленський затвердив закон про військового омбудсмана — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військового омбудсмана, який покликаний захищати права військовослужбовців. Новий інститут стане додатковим механізмом підтримки армії й забезпечення дотримання конституційних прав захисників держави.

Відповідно до картки законопроєкту №13266, президент підписав документ 18 вересня.

Реклама

Читайте також:

Закон про військового омбудсмана

Закон №13266 був ухвалений Верховною Радою 17 вересня, його підтримали 283 народні депутати. Документ визначає створення інституту військового омбудсмана як інструменту додаткового захисту прав військовослужбовців, не скасовуючи існуючі механізми. Президент Володимир Зеленський підписав закон 18 вересня.

Допис Решетилової у Facebook. Фото: скриншот

"Я щиро дякую парламентарям, які, попри сотні правок і десятки годин дискусій, змогли дійти згоди й почули аргументи на користь запровадження цієї вкрай важливої інституції", — заявила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

Документ передбачає створення посади військового омбудсмана, який здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, що проходять навчальні чи спеціальні збори. Під його захист також підпадатимуть члени добровольчих формувань територіальної оборони, іноземці й особи без громадянства, які служать у Збройних силах, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

"Ухвалення закону – важливий, але далеко не останній крок у тому, щоб українські військові мали інструмент захисту своїх прав: відчували турботу і справедливість. Попереду дуже багато відповідальної роботи, безліч змін і водночас безліч викликів із захисту честі та гідності тих, хто нас захищає", — підкреслила Решетилова.

Новий інститут військового омбудсмана має стати сигналом для суспільства і міжнародних партнерів, що Україна посилює правовий захист своїх захисників. Закон забезпечить додаткові гарантії дотримання їхніх прав у період війни й після неї.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив: посада військового омбудсмана буде запроваджена вже найближчим часом. За його словами, процес не затягнеться.

Раніше ми також інформували, що 17 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про військового омбудсмана, який підтримали 283 народні депутати.