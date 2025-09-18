Зеленский утвердил закон о военном омбудсмане - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмане, который призван защищать права военнослужащих. Новый институт станет дополнительным механизмом поддержки армии и обеспечения соблюдения конституционных прав защитников государства.

Согласно карточке законопроекта №13266, президент подписал документ 18 сентября.

Закон о военном омбудсмане

Закон №13266 был принят Верховной Радой 17 сентября, его поддержали 283 народных депутата. Документ определяет создание института военного омбудсмена как инструмента дополнительной защиты прав военнослужащих, не отменяя существующие механизмы. Президент Владимир Зеленский подписал закон 18 сентября.

Сообщение Решетиловой в Facebook. Фото: скриншот

"Я искренне благодарю парламентариев, которые, несмотря на сотни правок и десятки часов дискуссий, смогли прийти к согласию и услышали аргументы в пользу введения этой крайне важной институции", — заявила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.

Документ предусматривает создание должности военного омбудсмена, который будет осуществлять гражданский контроль за соблюдением прав военнослужащих, резервистов и военнообязанных, проходящих учебные или специальные сборы. Под его защиту также будут подпадать члены добровольческих формирований территориальной обороны, иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

"Принятие закона — важный, но далеко не последний шаг в том, чтобы украинские военные имели инструмент защиты своих прав: чувствовали заботу и справедливость. Впереди очень много ответственной работы, множество изменений и одновременно множество вызовов по защите чести и достоинства тех, кто нас защищает", — подчеркнула Решетилова.

Новый институт военного омбудсмена должен стать сигналом для общества и международных партнеров, что Украина усиливает правовую защиту своих защитников. Закон обеспечит дополнительные гарантии соблюдения их прав в период войны и после нее.

Напомним, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил: должность военного омбудсмена будет введена уже в ближайшее время. По его словам, процесс не затянется.

Ранее мы также информировали, что 17 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о военном омбудсмене, который поддержали 283 народных депутата.