Россия пытается использовать семьи пленных для дестабилизации Украины

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российские спецслужбы активизировали попытки расшатать ситуацию в Украине. Противник пытается использовать семьи военнопленных.

Об этом Дмитрий Лубинец сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 10 декабря.

Реклама

Читайте также:

Россия хочет расшатать ситуацию в Украине

Лубинец отметил, что российские спецслужбы не отказались от идеи постоянного расшатывания ситуации в Украине с использованием семей военнопленных лиц и пропавших без вести. По его словам, постоянно фиксируются такие попытки.

Кроме того, в последнее время на территории многих регионов Украины есть аномальная активизация со стороны неизвестных общественных организаций, которые через телефонные звонки пытаются организовать большие митинги с критикой украинских органов власти. Враг пытается убедить людей, что Украина якобы блокирует возвращение своих военнопленных и отказывается от них.

"Эти многочисленные звонки поступают или с временно оккупированной территории Украины, или с территории Российской Федерации", — говорит Лубинец.

Омбудсмен обратился к семьям военнопленных лиц и пропавших без вести, чтобы они обращались в официальные государственные органы власти.

"Мы готовы предоставлять любую информацию в ежедневном режиме. Мы положительно относимся к организациям встреч. Мы помогаем проводить встречи и на уровне меня лично, как омбудсмена Украины, моих региональных представителей, а также на уровне других представителей других государственных органов власти", — заявил он.

Кроме того, Лубинец отметил, что поддерживает проведение митингов, но для того, чтобы в очередной раз показать миру, что Россия нарушает Женевские конвенции, права украинских военнопленных, лиц без вести пропавших.

"Поэтому, пожалуйста, не станьте инструментом для использования российских спецслужб", — добавил он.

Напомним, Лубинец заявил о росте количества обращений относительно возможных нарушений прав граждан со стороны ТЦК, но часть из них не нашла подтверждения.

Ранее омбудсмен объяснил, какие проблемы имеют модульные городки, в которых живут переселенцы.