Лубинец назвал проблемы модульных городков и ВПЛ

Лубинец рассказал о проблемах модульных городков — детали
Многие переселенцы до сих пор живут в модульных городках и общежитиях, где условия часто не соответствуют нормам безопасности и комфорта. В частности, наблюдаются проблемы с санитарией, протеканием крыш, нехваткой укрытий и отсутствием доступа для маломобильных людей.
Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в проекте Новини.LIVE "Наша справа".
Проблемы модульных городков и ВПЛ
Дмитрий Лубинец отметил, что модульные городки имеют ряд проблем, в частности:
- отсутствие условий для маломобильных людей;
- проблемы с санитарией;
- протекание крыш и отсутствие укрытий.
Омбудсмен рассказал, что несмотря на государственные программы, многие переселенцы до сих пор живут в модульных городках и общежитиях, где условия часто далеки от нормальных. По его данным, в реестре мест временного проживания (МТП) уже более 1000 объектов.
Однако, как отметил Лубинец, проверки свидетельствуют, что часть из них непригодны для комфортного и безопасного проживания.
Одной из главных причин называют недостаток финансирования, а значит — потребность в международной поддержке. За годы войны миллионы украинцев получили статус ВПЛ и право на компенсацию разрушенного или утраченного жилья, объем которой может достигать сотен миллиардов евро.
"Должен быть сплошной трек сопровождения человека, цифровые решения, дашборды. Это зона ответственности Кабмина", — отметила экс-министр соцполитики Оксана Жолнович.
В Министерстве развития общин и территорий Украины на запрос проекта расследований Новини.LIVE "Наша справа" сообщили, что модульные городки находятся на балансе местных общин или других уполномоченных органов. Именно они обеспечивают их содержание, отопление и безопасность жителей.
Часть таких объектов имеет статус мест временного проживания и получает компенсацию от государства за коммунальные услуги. Условия проживания регулярно проверяют мониторинговые группы.
