Лубінець назвав проблеми модульних містечок та ВПО

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Багато переселенців досі живуть у модульних містечках і гуртожитках, де умови часто не відповідають нормам безпеки та комфорту. Зокрема, спостерігаються проблеми з санітарією, протіканням дахів, браком укриттів та відсутністю доступу для маломобільних людей.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець у проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

Проблеми модульних містечок та ВПО

Дмитро Лубінець зазначив, що модульні містечка мать низку проблем, зокрема:

відсутність умов для маломобільних людей;

проблеми із санітарією;

протікання дахів та брак укриттів.

Омбудсмен розповів, що попри державні програми, багато переселенців досі живуть у модульних містечках і гуртожитках, де умови часто далекі від нормальних. За його даними, у реєстрі місць тимчасового проживання (МТП) вже більш ніж 1000 об’єктів.

Однак, як зауважив Лубінець, перевірки свідчать, що частина з них непридатні для комфортного й безпечного проживання.

Однією з головних причин називають нестачу фінансування, а отже — потребу в міжнародній підтримці. За роки війни мільйони українців отримали статус ВПО та право на компенсацію зруйнованого або втраченого житла, обсяг якої може сягати сотень мільярдів євро.

"Має бути суцільний трек супроводу людини, цифрові рішення, дашборди. Це зона відповідальності Кабміну", — зазначила ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович.

В Міністерстві розвитку громад та територій України на запит проєкту розслідувань Новини.LIVE "Наша справа" повідомили, що модульні містечка перебувають на балансі місцевих громад або інших уповноважених органів. Саме вони забезпечують їхнє утримання, опалення та безпеку мешканців.

Частина таких об'єктів має статус місць тимчасового проживання та отримує компенсацію від держави за комунальні послуги. Умови проживання регулярно перевіряють моніторингові групи.

