Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лубінець розповів про проблеми модульних містечок — деталі

Лубінець розповів про проблеми модульних містечок — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 09:47
Оновлено: 10:04
Лубінець назвав проблеми модульних містечок та ВПО
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Багато переселенців досі живуть у модульних містечках і гуртожитках, де умови часто не відповідають нормам безпеки та комфорту. Зокрема, спостерігаються проблеми з санітарією, протіканням дахів, браком укриттів та відсутністю доступу для маломобільних людей.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець у проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

Реклама
Читайте також:

Проблеми модульних містечок та ВПО

Дмитро Лубінець зазначив, що модульні містечка мать низку проблем, зокрема:

  • відсутність умов для маломобільних людей;
  • проблеми із санітарією;
  • протікання дахів та брак укриттів.

Омбудсмен розповів, що попри державні програми, багато переселенців досі живуть у модульних містечках і гуртожитках, де умови часто далекі від нормальних. За його даними, у реєстрі місць тимчасового проживання (МТП) вже більш ніж 1000 об’єктів.

Однак, як зауважив Лубінець, перевірки свідчать, що частина з них непридатні для комфортного й безпечного проживання.

Однією з головних причин називають нестачу фінансування, а отже — потребу в міжнародній підтримці. За роки війни мільйони українців отримали статус ВПО та право на компенсацію зруйнованого або втраченого житла, обсяг якої може сягати сотень мільярдів євро.

"Має бути суцільний трек супроводу людини, цифрові рішення, дашборди. Це зона відповідальності Кабміну", — зазначила ексміністерка соцполітики Оксана Жолнович.

В Міністерстві розвитку громад та територій України на запит проєкту розслідувань Новини.LIVE "Наша справа" повідомили, що модульні містечка перебувають на балансі місцевих громад або інших уповноважених органів. Саме вони забезпечують їхнє утримання, опалення та безпеку мешканців.

Частина таких об'єктів має статус місць тимчасового проживання та отримує компенсацію від держави за комунальні послуги. Умови проживання регулярно перевіряють моніторингові групи.

Раніше ми інформували, скільки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні потребують житла.

Також ми пояснювали, як ВПО відновити скасовану грошову допомогу.

переселенці Дмитро Лубінець ВПО омбудсмен війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації