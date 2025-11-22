Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стало відомо, скільки ВПО в Україні потребують житла — есклюзив

Стало відомо, скільки ВПО в Україні потребують житла — есклюзив

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 07:33
Оновлено: 07:33
Потреби ВПО у житлі в Україні — чому дані різняться та що відомо
ВПО на вокзалі. Ілюстративне фото: localhistory.org.ua/Катерина Москалюк

В Україні дані про потреби ВПО у житлі суттєво не збігаються, що створює плутанину в обліку. Фахівці пояснюють це тим, що державний житловий реєстр багато років фактично не працює. 

Ситуацію щодо цього пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Потреби ВПО у житлі — що кажуть у Мінрозвитку

Отже, в Єдиній базі ВПО, яке належить державному підприємству "Інформаційно-обчислювальний центр" Міністерства соціальної політики числиться понад 200 тисяч осіб, які потребують житло, в той час, як у черзі в Мінрозвитку 23 тисячі осіб. В чому причина такого розриву та чи існує єдиний реєстр, який відображає реальні потреби ВПО, пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, яку адмініструє ДП "Інформаційно-обчислювальний центр" Мінсоцполітики, — це  автоматизований банк відомостей, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними.  

Натомість положеннями чинного законодавства визначено, що особи, які потребують вирішення житлового питання, мають стати на відповідний облік для формування та фіксування їх потреби у житлі.  

Так, за даними Мінрозвитку, з 2011 року передбачається ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі — Реєстр), як автоматизованої інформаційної системи збирання, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Мінрегіон визначено держателем Реєстру, який погоджує технічні завдання на функціонування цього Реєстру з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Мінцифри. А також адміністратором Реєстру, який забезпечує створення та функціонування системи спеціалізованого програмного, інформаційно-технічного забезпечення та відповідає за накопичення, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі.

"Водночас враховуючи відсутність з 2015 року фінансування, зупинене надання послуг з адміністрування роботи Реєстру, у зв’язку з чим інформація про громадян не вноситься до Реєстру та не надається з нього. Слід зауважити, що за період 2015-2025 років не передбачалися видатки на ведення Реєстру", — пояснили у міністерстві.

А також додали, що поряд з цим Мінрозвитку здійснює моніторинг осіб, які перебувають на соціальному квартирному обліку та обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

Раніше ми інформували, яку допомогу з житлом сьогодні можуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми повідомляли, що внутрішньо переміщені особи отримають допомогу від UNHCR Ukraine.

переселенці житло ВПО війна в Україні соціальна допомога
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації