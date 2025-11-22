Потреби ВПО у житлі в Україні — чому дані різняться та що відомо

ВПО на вокзалі. Ілюстративне фото: localhistory.org.ua/Катерина Москалюк

В Україні дані про потреби ВПО у житлі суттєво не збігаються, що створює плутанину в обліку. Фахівці пояснюють це тим, що державний житловий реєстр багато років фактично не працює.

Ситуацію щодо цього пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України у коментарі Новини.LIVE.

Потреби ВПО у житлі — що кажуть у Мінрозвитку

Отже, в Єдиній базі ВПО, яке належить державному підприємству "Інформаційно-обчислювальний центр" Міністерства соціальної політики числиться понад 200 тисяч осіб, які потребують житло, в той час, як у черзі в Мінрозвитку 23 тисячі осіб. В чому причина такого розриву та чи існує єдиний реєстр, який відображає реальні потреби ВПО, пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У відомстві зазначили, що єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб, яку адмініструє ДП "Інформаційно-обчислювальний центр" Мінсоцполітики, — це автоматизований банк відомостей, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними.

Натомість положеннями чинного законодавства визначено, що особи, які потребують вирішення житлового питання, мають стати на відповідний облік для формування та фіксування їх потреби у житлі.

Так, за даними Мінрозвитку, з 2011 року передбачається ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі — Реєстр), як автоматизованої інформаційної системи збирання, накопичення, надання, захисту та обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Мінрегіон визначено держателем Реєстру, який погоджує технічні завдання на функціонування цього Реєстру з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Мінцифри. А також адміністратором Реєстру, який забезпечує створення та функціонування системи спеціалізованого програмного, інформаційно-технічного забезпечення та відповідає за накопичення, збереження і захист даних, що містяться в Реєстрі.

"Водночас враховуючи відсутність з 2015 року фінансування, зупинене надання послуг з адміністрування роботи Реєстру, у зв’язку з чим інформація про громадян не вноситься до Реєстру та не надається з нього. Слід зауважити, що за період 2015-2025 років не передбачалися видатки на ведення Реєстру", — пояснили у міністерстві.

А також додали, що поряд з цим Мінрозвитку здійснює моніторинг осіб, які перебувають на соціальному квартирному обліку та обліку громадян, що потребують житла для тимчасового проживання.

