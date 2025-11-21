Допомога з житлом для ВПО — які програми діють сьогодні

Допомога з житлом. Ілюстративне фото: freepik

Станом на сьогодні в Україні діє низка програм допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До них ходить грошове забезпечення і забезпечення житлом.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Допомога з житлом для ВПО

У міністерстві розповіли, що є кілька видів грошової підтримки для ВПО, які передбачають допомогу на проживання у розмірі 2-3 тисяч гривень на одну людину. Для пільгових категорій населення виплати прив'язані до розміру пенсії чи середнього доходу в сім'ї.

"Також Мінсоцполітики реалізує програму компенсації вартості оренди житла. Мінрозвитку наразі забезпечує напрацювання удосконалення вказаної програми шляхом внесення змін до податкового кодексу, що дозволить систематизувати ринок оренди житла та сприятиме його "детінізації"", — йдеться у повідомленні.

Крім того, діють державні програми, що передбачають пільгову іпотеку для ВПО, які мають офіційний дохід і є платоспроможними. Зазначається, що такі програми мають найдоступніші умови іпотеки в Україні і є надзвичайно потрібними серед переселенців. Такими кредитними програмами є:

надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

Програма передбачає найдоступніші умови іпотеки в Україні: фіксовані 3% річних строком до 30 років і з мінімальним першим внеском — 6 % вартості житла. Житло можна обирати на вторинному ринку (квартира або будинок), збудовані не більше ніж 50 років тому або реконструйовані не раніше ніж 35 років тому;

надання пільгового довгострокового державного кредиту

Це стосується ВПО, учасників АТО та/або учасників ООС. Ці категорії осіб можуть придбати житло за доступними умовами — фіксовані 3% річних строком до 30 років і з мінімальним першим внеском — 6 % вартості житла;

державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Основними умовами кредитування передбачено проживання та працевлаштування в сільській місцевості; кредитна ставка — 3% річних; строк кредитування — до 20 років, молодим сім’ям — до 30 років, багатодітні сім’ї (у т. ч. сім’ї з всиновленими дітьми) звільняються від сплати відсотків за користування кредитом; учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам. Молодим спеціалістам — першочергове надання кредиту. Граничний розмір кредиту — до 600 тис. гривень.

Також у міністерстві повідомили, що станом на 1 жовтня 2025 року за рахунок всіх джерел фінансування, кредит отримали 163 родини ВПО.

Нагадаємо, Рада готує зміни, які передбачають захист людей, які через війну втратили можливість самостійно орендувати житло. Так, ВПО зможуть проживати у МТП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Водночас Данило Гетманцев вважає, що варто змінити підтримку переселенців. За його словами, вони отримують замало фінансової допомоги.