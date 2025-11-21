Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Яку допомогу з житлом сьогодні можуть отримати ВПО — деталі

Яку допомогу з житлом сьогодні можуть отримати ВПО — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 22:06
Оновлено: 22:35
Допомога з житлом для ВПО — які програми діють сьогодні
Допомога з житлом. Ілюстративне фото: freepik

Станом на сьогодні в Україні діє низка програм допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До них ходить грошове забезпечення і забезпечення житлом.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у коментарі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Допомога з житлом для ВПО

У міністерстві розповіли, що є кілька видів грошової підтримки для ВПО, які передбачають допомогу на проживання у розмірі 2-3 тисяч гривень на одну людину. Для пільгових категорій населення виплати прив'язані до розміру пенсії чи середнього доходу в сім'ї.

"Також Мінсоцполітики реалізує програму компенсації вартості оренди житла. Мінрозвитку наразі забезпечує напрацювання удосконалення вказаної програми шляхом внесення змін до податкового кодексу, що дозволить систематизувати ринок оренди житла та сприятиме його "детінізації"", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, діють державні програми, що передбачають пільгову іпотеку для ВПО, які мають офіційний дохід і є платоспроможними. Зазначається, що такі програми мають найдоступніші умови іпотеки в Україні і є надзвичайно потрібними серед переселенців. Такими кредитними програмами є:

  • надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

Програма передбачає найдоступніші умови іпотеки в Україні: фіксовані 3% річних строком до 30 років і з мінімальним першим внеском — 6 % вартості житла. Житло можна обирати на вторинному ринку (квартира або будинок), збудовані не більше ніж 50 років тому або реконструйовані не раніше ніж 35 років тому;

  • надання пільгового довгострокового державного кредиту

Це стосується ВПО, учасників АТО та/або учасників ООС. Ці категорії осіб можуть придбати житло за доступними умовами — фіксовані 3% річних строком до 30 років і з мінімальним першим внеском — 6 % вартості житла;

  • державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Основними умовами кредитування передбачено проживання та працевлаштування в сільській місцевості; кредитна ставка — 3% річних; строк кредитування — до 20 років,  молодим сім’ям — до 30 років, багатодітні сім’ї (у т. ч. сім’ї з всиновленими дітьми) звільняються від сплати відсотків за користування кредитом; учасникам АТО, внутрішньо переміщеним особам. Молодим спеціалістам — першочергове надання кредиту. Граничний розмір кредиту — до 600 тис. гривень.

Також у міністерстві повідомили, що станом на 1 жовтня 2025 року за рахунок всіх джерел фінансування, кредит отримали 163 родини ВПО. 

Нагадаємо, Рада готує зміни, які передбачають захист людей, які через війну втратили можливість самостійно орендувати житло. Так, ВПО зможуть проживати у МТП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Водночас Данило Гетманцев вважає, що варто змінити підтримку переселенців. За його словами, вони отримують замало фінансової допомоги.

Україна житло ВПО допомога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації