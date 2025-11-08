Гетманцев пояснив, чому Україні потрібно змінити підхід до допомоги переселенцям

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що необхідно кардинально змінити підхід до підтримки переселенців. За його словами, вони отримують по 2-3 тисячі гривень, що не дозволяє навіть прогодувати себе.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

Допомога переселенцям

"Люди отримують 2 тисячі або 3 тисячі, якщо це дитина чи особа з інвалідністю, допомоги щомісячні. Ну про що це? Ми ставимо галочку, що ми допомагаємо з одного боку, а з іншого боку робимо вигляд, що допомагаємо, а вони роблять вигляд, що їм ця допомога потрібна", — зазначив Гетманцев.

За його словами, це не ті гроші, які могли б утримати хоч якось сімʼю чи себе навіть самого. Він наголосив, що необхідно змінити підхід до виплат ВПО і акцентуватися на їх потребах.

"Перша потреба — це житло. От на житлі треба сконцентруватися. Ми маємо з вами профінансувати оренду житла, але фінансуючи оренду житла ми стикаємося з тим, що у нас ринок оренди житла в тіні. От ця наша проблема, яка повністю наскрізь все пронизує собою і економіку, і соціальні відносини, оця тінь, вона і тут не дає можливості зробити ці виплати", — каже голова фінансового комітету Верховної Ради.

Друга потреба — це те, що люди повинні не лише орендувати житло, а й купувати його. За його словами, саме там має запрацювати "єОселя". Гетманцев каже, що наразі дуже невелика кількість ВПО, хто отримав житло і відповідний кредит.

"Ми маємо адаптувати дизайн цієї програми під потреби ВПО, аби вони могли б собі це дозволити і банк не відмовив би їм на користь якогось прокурора чи судді, у якого обʼєктивна заробітна плата більша, і вони собі можуть дозволити взяти цю через "єОселю", — зазначив він.

Голова фінансового комітету наголосив, що варто звернути також увагу на роботодавців, які беруть ВПО на роботу. Їм необхідні компенсації.

Нагадаємо, в Україні власники житла отримують компенсацію за безоплатне розміщення ВПО. Йдеться про 450 грн за особу.

Раніше нардеп Руслан Горбенко повідомив, що в Україні планують створити "супермаркет" житла для ВПО.