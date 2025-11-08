Гетманцев объяснил, почему Украине нужно изменить подход к помощи переселенцам

Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что необходимо кардинально изменить подход к поддержке переселенцев. По его словам, они получают по 2-3 тысячи гривен, что не позволяет даже прокормить себя.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Помощь переселенцам

"Люди получают 2 тысячи или 3 тысячи, если это ребенок или лицо с инвалидностью, пособия ежемесячные. Ну о чем это? Мы ставим галочку, что мы помогаем с одной стороны, а с другой стороны делаем вид, что помогаем, а они делают вид, что им эта помощь нужна", — отметил Гетманцев.

По его словам, это не те деньги, которые могли бы удержать хоть как-то семью или себя даже самого. Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к выплатам ВПЛ и акцентироваться на их потребностях.

"Первая потребность — это жилье. Вот на жилье надо сконцентрироваться. Мы должны с вами профинансировать аренду жилья, но финансируя аренду жилья мы сталкиваемся с тем, что у нас рынок аренды жилья в тени. Вот эта наша проблема, которая полностью насквозь все пронизывает собой и экономику, и социальные отношения, эта тень, она и здесь не дает возможности сделать эти выплаты", — говорит председатель финансового комитета Верховной Рады.

Вторая потребность — это то, что люди должны не только арендовать жилье, но и покупать его. По его словам, именно там должна заработать "єОселя". Гетманцев говорит, что сейчас очень небольшое количество ВПЛ, кто получил жилье и соответствующий кредит.

"Мы должны адаптировать дизайн этой программы под нужды ВПЛ, чтобы они могли бы себе это позволить и банк не отказал бы им в пользу какого-то прокурора или судьи, у которого объективная заработная плата больше, и они себе могут позволить взять эту через "єОселю", — отметил он.

Председатель финансового комитета отметил, что стоит обратить также внимание на работодателей, которые берут ВПЛ на работу. Им необходимы компенсации.

Напомним, в Украине владельцы жилья получают компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ. Речь идет о 450 грн за человека.

Ранее нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Украине планируют создать "супермаркет" жилья для ВПЛ.