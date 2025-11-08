Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев заявил, что стоит изменить поддержку переселенцев

Гетманцев заявил, что стоит изменить поддержку переселенцев

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 20:51
обновлено: 21:35
Гетманцев объяснил, почему Украине нужно изменить подход к помощи переселенцам
Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что необходимо кардинально изменить подход к поддержке переселенцев. По его словам, они получают по 2-3 тысячи гривен, что не позволяет даже прокормить себя.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Помощь переселенцам

"Люди получают 2 тысячи или 3 тысячи, если это ребенок или лицо с инвалидностью, пособия ежемесячные. Ну о чем это? Мы ставим галочку, что мы помогаем с одной стороны, а с другой стороны делаем вид, что помогаем, а они делают вид, что им эта помощь нужна", — отметил Гетманцев.

По его словам, это не те деньги, которые могли бы удержать хоть как-то семью или себя даже самого. Он подчеркнул, что необходимо изменить подход к выплатам ВПЛ и акцентироваться на их потребностях.

"Первая потребность — это жилье. Вот на жилье надо сконцентрироваться. Мы должны с вами профинансировать аренду жилья, но финансируя аренду жилья мы сталкиваемся с тем, что у нас рынок аренды жилья в тени. Вот эта наша проблема, которая полностью насквозь все пронизывает собой и экономику, и социальные отношения, эта тень, она и здесь не дает возможности сделать эти выплаты", — говорит председатель финансового комитета Верховной Рады.

Вторая потребность — это то, что люди должны не только арендовать жилье, но и покупать его. По его словам, именно там должна заработать "єОселя". Гетманцев говорит, что сейчас очень небольшое количество ВПЛ, кто получил жилье и соответствующий кредит.

"Мы должны адаптировать дизайн этой программы под нужды ВПЛ, чтобы они могли бы себе это позволить и банк не отказал бы им в пользу какого-то прокурора или судьи, у которого объективная заработная плата больше, и они себе могут позволить взять эту через "єОселю", — отметил он.

Председатель финансового комитета отметил, что стоит обратить также внимание на работодателей, которые берут ВПЛ на работу. Им необходимы компенсации.

Напомним, в Украине владельцы жилья получают компенсацию за бесплатное размещение ВПЛ. Речь идет о 450 грн за человека.

Ранее нардеп Руслан Горбенко сообщил, что в Украине планируют создать "супермаркет" жилья для ВПЛ.

Даниил Гетманцев Украина переселенцы ВПЛ деньги
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации