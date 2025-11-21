Видео
Видео

Какую помощь с жильем сегодня могут получить ВПЛ — детали

Какую помощь с жильем сегодня могут получить ВПЛ — детали

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 22:06
обновлено: 22:35
Помощь с жильем для ВПЛ — какие программы действуют сегодня
Помощь с жильем. Иллюстративное фото: freepik

На сегодняшний день в Украине действует ряд программ помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они включают денежное обеспечение и обеспечение жильем.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Помощь с жильем для ВПЛ

В министерстве рассказали, что есть несколько видов денежной поддержки для ВПЛ, которые предусматривают помощь на проживание в размере 2-3 тысяч гривен на одного человека. Для льготных категорий населения выплаты привязаны к размеру пенсии или среднего дохода в семье.

"Также Минсоцполитики реализует программу компенсации стоимости аренды жилья. Минразвития сейчас обеспечивает наработки совершенствования указанной программы путем внесения изменений в налоговый кодекс, что позволит систематизировать рынок аренды жилья и будет способствовать его "детенизации"", — говорится в сообщении.

Кроме того, действуют государственные программы, предусматривающие льготную ипотеку для ВПЛ, у которых есть официальный доход и которые являются платежеспособными. Отмечается, что у таких программ самые доступные условия ипотеки в Украине и они чрезвычайно востребованы среди переселенцев. Такими кредитными программами являются:

  • предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам

Программа предусматривает самые доступные условия ипотеки в Украине: фиксированные 3% годовых сроком до 30 лет и с минимальным первым взносом — 6% стоимости жилья. Жилье можно выбирать на вторичном рынке (квартира или дом), построенные не более 50 лет назад или реконструированные не ранее чем 35 лет назад;

  • предоставление льготного долгосрочного государственного кредита

Это касается ВПЛ, участников АТО и/или участников ООС. Эти категории лиц могут приобрести жилье по доступным условиям — фиксированные 3% годовых сроком до 30 лет и с минимальным первым взносом — 6% стоимости жилья;

  • государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

Основными условиями кредитования предусмотрено проживание и трудоустройство в сельской местности; кредитная ставка — 3% годовых; срок кредитования — до 20 лет, п молодым семьям — до 30 лет, многодетные семьи (в т. ч. семьи с усыновленными детьми) освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом; участникам АТО, внутренне перемещенным лицам. Молодым специалистам - первоочередное предоставление кредита. Предельный размер кредита — до 600 тыс. гривен.

Также в министерстве сообщили, что по состоянию на 1 октября 2025 года за счет всех источников финансирования кредит получили 163 семьи ВПО.

Напомним, Рада готовит изменения, которые предусматривают защиту людей, которые из-за войны потеряли возможность самостоятельно арендовать жилье. Так, ВПЛ смогут проживать в МТП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания.

В то же время Даниил Гетманцев считает, что стоит изменить поддержку переселенцев. По его словам, они получают мало финансовой помощи.

Украина жилье ВПЛ помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
