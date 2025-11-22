Потребности ВПЛ в жилье в Украине — почему данные различаются и что известно

ВПЛ на вокзале. Иллюстративное фото: localhistory.org.ua/Катерина Москалюк

В Украине данные о потребностях ВПЛ в жилье существенно не совпадают, что создает путаницу в учете. Специалисты объясняют это тем, что государственный жилищный реестр много лет фактически не работает.

Ситуацию по этому поводу объяснили в Министерстве развития громад и территорий Украины в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Потребности ВПЛ в жилье — что говорят в Минразвития

Итак, в Единой базе ВПЛ, которое принадлежит государственному предприятию "Информационно-вычислительный центр" Министерства социальной политики числится более 200 тысяч человек, нуждающихся в жилье, в то время, как в очереди в Минразвития 23 тысячи человек. В чем причина такого разрыва и существует ли единый реестр, который отражает реальные потребности ВПЛ, объяснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В ведомстве отметили, что единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах, которую администрирует ГП "Информационно-вычислительный центр" Минсоцполитики, — это автоматизированный банк сведений, созданный для обеспечения единого государственного учета физических лиц, которые являются внутренне перемещенными.

Зато положениями действующего законодательства определено, что лица, нуждающиеся в решении жилищного вопроса, должны стать на соответствующий учет для формирования и фиксирования их потребности в жилье.

Так, по данным Минразвития, с 2011 года предусматривается ведение Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее — Реестр), как автоматизированной информационной системы сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Минрегион определен держателем Реестра, который согласовывает технические задания на функционирование этого Реестра с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Минцифры. А также администратором Реестра, который обеспечивает создание и функционирование системы специализированного программного, информационно-технического обеспечения и отвечает за накопление, сохранение и защиту данных, содержащихся в Реестре.

"В то же время учитывая отсутствие с 2015 года финансирования, остановлено предоставление услуг по администрированию работы Реестра, в связи с чем информация о гражданах не вносится в Реестр и не предоставляется из него. Следует заметить, что за период 2015-2025 годов не предусматривались расходы на ведение Реестра", — объяснили в министерстве.

А также добавили, что наряду с этим Минразвития осуществляет мониторинг лиц, состоящих на социальном квартирном учете и учете граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания.

Ранее мы информировали, какую помощь с жильем сегодня могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы сообщали, что внутренне перемещенные лица получат помощь от UNHCR Ukraine.