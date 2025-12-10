Видео
Україна
Видео

Лубинец назвал, какой пункт всегда есть в мирных планах

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:29
Лубинец назвал ключевой пункт, который есть во всех мирных планах
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, какой пункт всегда есть во всех мирных планах по окончанию войны России против Украины. По его словам, речь идет об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в среду, 10 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Обмены пленными

Лубинец напомнил, что первый мирный план начал разрабатываться на основании Стамбульских договоренностей. Всего в этом году состоялось три раунда переговоров Украины и России на территории Турции.

"Перед командировкой в Женеву и в Соединенные Штаты у меня был долгий, более чем двухчасовой разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который на сегодня является главой украинской делегации. Мы отдельно проработали вопрос гуманитарного трека", — отметил омбудсмен.

По его словам, всегда во время каждой встречи украинская делегация постоянно поднимает вопросы прежде всего гуманитарного характера. В частности, это проведение обменных процессов, в том числе с использованием формулы "всех на всех". Кроме того, речь идет о возвращении всех украинских детей.

"Мы готовы проходить верификацию данных, мы готовы проводить дополнительную коммуникацию, но поверьте, то что касается украинской позиции и украинской стороны, это приоритет номер один для всех, абсолютно для всех. Формула "всех на всех" в украинской трактовке означает возвращение всех граждан Украины, которые подпадают под категории военнопленных и гражданских заложников", — подчеркнул Лубинец.

По его словам, Украина требует, чтобы был применен именно этот принцип по отношению ко всем взрослым гражданам, которые остаются на территории России или на ВОТ в разных статусах.

Напомним, россияне пытаются использовать семьи военнопленных и без вести пропавших, чтобы расшатать ситуацию в Украине.

Ранее журналисты Новини.LIVE поговорили с защитником, который пережил российский плен.

война Украина пленные Дмитрий Лубинец мирный план обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
