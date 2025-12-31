Коордштаб обнародовал полную статистику по пленным армии РФ

Российские пленные. Фото: Новини.LIVE

В Украине впервые обнародовали полную статистику по российским военным, попавшим в плен с начала полномасштабной войны. Новые данные свидетельствуют о стремительном росте количества пленных, увеличении доли иностранцев в рядах армии РФ и случаях повторной отправки обмененных солдат на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Проект "Хочу жить" впервые собрал и систематизировал комплексную статистику по российским военнопленным.

Согласно обнародованным данным, количество российских военных, которые сдаются в плен, стабильно растет из года в год. Только за неполный 2025 год украинские силы взяли в плен больше российских бойцов, чем за 2022 и 2023 годы совокупно.

По средней статистике, ежедневно в украинский плен сдаются от 60 до 90 военнослужащих российской армии, а пик фиксировался в августе 2024 года — до 350 человек в неделю. С лета 2023 года российские военные попадают в плен чаще, чем украинские — в российский.

Кто чаще всего из российских военных попадает в плен

Статистика также позволяет сформировать обобщенный портрет российского пленного. Подавляющее большинство — это солдаты рядового состава. Значительно меньше сержантов и лишь единицы офицеров. Большинство имеют контрактный статус, в частности те, кого завербовали в тюрьмах или через частные военные компании. Доля мобилизованных составляет почти пятую часть, еще несколько процентов — срочники. Возраст пленных колеблется от 18 до 65 лет.

Статистика. Фото: "Хочу жить"

Чаще всего в плен брали российских военных именно на восточном направлении — в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области. Значительное количество также приходится на Курскую область РФ и Пологовский район Запорожской области.

Особое внимание в штабе обращают на изменение состава пленных. В 2025 году существенно возросло количество иностранцев в рядах армии РФ. Еженедельно в плен попадают в среднем два или три наемника из третьих стран. В целом иностранцы составляют почти 7% от всех российских военнопленных в Украине. Они представляют около 40 государств.

Почти четверть опрошенных заявили, что попали в армию по принуждению или обману. Около 40% имеют судимости, чаще всего за имущественные преступления, наркотики, насилие и тяжкие уголовные правонарушения.

Образовательный уровень также низкий: лишь незначительная часть имеет высшее образование, тогда как почти треть не завершила даже элементарное школьное обучение. До войны более трети пленных даже не имели работы. Почти половина имеет детей, значительная часть из них являются многодетными родителями.

Отдельно отмечается проблемы со здоровьем. Сотни российских военных попали в плен с серьезными хроническими заболеваниями, среди которых ВИЧ/СПИД, туберкулез, диабет и психические расстройства.

Как часто Россия согласна забирать домой своих военных из плена

За все время обменов в Россию было возвращено чуть более 6 тысяч военнопленных, при этом более половины — в 2025 году.

В то же время задокументировано не менее 237 случаев, когда обмененные российские солдаты погибли или пропали без вести, потому что их вернули обратно на фронт. Примечательно, что прямо сейчас четверо военных армии РФ оказались в украинском плену во второй раз.

"Россия в первую очередь забирает из плена этнических русских без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников РФ для обмена не запрашивает. Тысячи военнопленных армии РФ, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех", — отметили в координационном штабе.

Напомним, тем временем российские войска совершают военные преступления. Недавно стало известно, что россияне расстреляли украинских бойцов в плену.

В свою очередь Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что вопрос обмена пленными постоянно обсуждается в рамках мирного плана.

Также украинец из Херсона рассказал, как россияне относились к военным в плену.