Головна Новини дня Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими — деталі від Віткоффа

Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими — деталі від Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 12:31
Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — країни домовилися про обмін полоненими
Стів Віткофф. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В Абу-Дабі 5 лютого триває другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Країни домовилися про обмін полоненими.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на спецпосланника американського лідера Стіва Віткоффа у Х. 

Читайте також:

Домовленості на переговорах в Абу-Дабі 5 лютого

Віткофф розповів, що 5 лютого делегації США, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими. Варто зазначити, що це перший такий обмін за останні п'ять місяців. 

"Цього результату вдалося досягти завдяки детально опрацьованим і продуктивним мирним переговорам. Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки свідчать про те, що постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати і сприяють припиненню війни в Україні", — наголосив спецпредставник Трампа. 

За його словами, обговорення триватимуть і вже найближчими тижнями очікується подальший прогрес. Віткофф подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення цих переговорів, а також президенту Дональду Трампу за його лідерство, "яке зробило цю угоду можливою".

null
Скриншот допису Стіва Віткоффа

Нагадаємо, 2 лютого Рустем Умєров заявив, "найближчим часом будуть певні результати щодо обміну полоненими". Більше подробиць він не розкрив. 

Сьогодні в Абу-Дабі стартував черговий раунд переговорів України, США і Росії. Команди працюють у тих самих форматах, що і під час минулих зустрічей.

переговори полонені війна в Україні Стів Віткофф обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
