Україна
Трамп допускает сотрудничество с РФ — Вэнс назвал условие

Трамп допускает сотрудничество с РФ — Вэнс назвал условие

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:19
Мирные переговоры — Трамп допускает сотрудничество с РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что внешняя политика президента Дональда Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего". Несмотря на это он не исключает возможности сотрудничества с Россией.

Об этом Джей Ди Вэнс заявил в интервью журналистке Мэгги Келли, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какая политика у Трампа

Вэнс заявил, что Трамп четко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имел права вторгаться в Украину. По его словам, в США пытаются это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества.

"Внешняя политика Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего" и прагматизме. Президент признает, что Путин не имел права нападать на Украину, но он допускает сотрудничество со страной, если интересы с ней частично совпадают", — пояснил вице-президент США.

В то же время он добавил, что позиция американского лидера не заключается в разделении мира на "друзей" и "врагов". Он стремится к работе с союзами и интересами, когда можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных.

По словам Вэнса, ключевое отличие подхода Трампа — готовность говорить с кем угодно, используя это как инструмент завершения конфликтов.

Напомним, ранее The Telegraph писал, что дипломатия Трампа создает почву для следующей войны в Украине. Его спешка в мирном процессе может привести к заключению несовершенного соглашения.

Также американский лидер сказал, чего хочет от Путина по Украине. Во время их последнего разговора Трампа требовал окончания войны.

США переговоры Дональд Трамп Россия Джей Ди Вэнс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
