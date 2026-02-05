Мирные переговоры — Трамп допускает сотрудничество с РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что внешняя политика президента Дональда Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего". Несмотря на это он не исключает возможности сотрудничества с Россией.

Об этом Джей Ди Вэнс заявил в интервью журналистке Мэгги Келли, передает Новини.LIVE.

Какая политика у Трампа

Вэнс заявил, что Трамп четко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имел права вторгаться в Украину. По его словам, в США пытаются это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества.

"Внешняя политика Трампа базируется на принципе "Америка превыше всего" и прагматизме. Президент признает, что Путин не имел права нападать на Украину, но он допускает сотрудничество со страной, если интересы с ней частично совпадают", — пояснил вице-президент США.

В то же время он добавил, что позиция американского лидера не заключается в разделении мира на "друзей" и "врагов". Он стремится к работе с союзами и интересами, когда можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных.

По словам Вэнса, ключевое отличие подхода Трампа — готовность говорить с кем угодно, используя это как инструмент завершения конфликтов.

Напомним, ранее The Telegraph писал, что дипломатия Трампа создает почву для следующей войны в Украине. Его спешка в мирном процессе может привести к заключению несовершенного соглашения.

Также американский лидер сказал, чего хочет от Путина по Украине. Во время их последнего разговора Трампа требовал окончания войны.