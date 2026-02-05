Мирні переговори — Трамп допускає співпрацю з РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зовнішня політика президента Дональда Трампа базується на принципі "Америка понад усе". Попри це він не виключає можливості співпраці з Росвіією.

Про це Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю журналістці Мегі Келлі, передає Новини.LIVE.

Яка політика у Трампа

Венс заяви, що Трамп чітко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не мав права вторгатися в Україну. За його словами, у США намагаються це припинити, але можуть бути й сфери співпраці.

"Зовнішня політика Трампа базується на принципі "Америка понад усе" та прагматизмі. Президент визнає, що Путін не мав права нападати на Україну, але він допускає співробітництво з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються", — пояснив віцепрезидент США.

Водночас він додав, що позиція американського лідера не полягає у поділі світу на "друзів" та "ворогів". Він прагне роботи із союзами та інтересами, коли можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих.

За словами Венса, ключова відмінність підходу Трампа — готовність говорити з будь-ким, використовуючи це як інструмент завершення конфліктів.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писав, що дипломатія Трампа створює підґрунтя для наступної війни в Україні. Його поспіх у мирному процесі може призвести до укладання недосконалої угоди.

Також американський лідер сказав, чого хоче від Путіна щодо України. Під час їхньою останньої розмови Трампа вимагав закінчення війни.