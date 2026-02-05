Відео
Головна Новини дня Трамп допускає співробітництво з РФ — Венс назвав умову

Трамп допускає співробітництво з РФ — Венс назвав умову

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 12:19
Мирні переговори — Трамп допускає співпрацю з РФ
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зовнішня політика президента Дональда Трампа базується на принципі "Америка понад усе". Попри це він не виключає можливості співпраці з Росвіією.

Про це Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю журналістці Мегі Келлі, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Яка політика у Трампа

Венс заяви, що Трамп чітко заявив, що російський диктатор Володимир Путін не мав права вторгатися в Україну. За його словами, у США намагаються це припинити, але можуть бути й сфери співпраці. 

"Зовнішня політика Трампа базується на принципі "Америка понад усе" та прагматизмі. Президент визнає, що Путін не мав права нападати на Україну, але він допускає співробітництво з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються", — пояснив віцепрезидент США.

Водночас він додав, що позиція американського лідера не полягає у поділі світу на "друзів" та "ворогів". Він прагне роботи із союзами та інтересами, коли можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих. 

За словами Венса, ключова відмінність підходу Трампа — готовність говорити з будь-ким, використовуючи це як інструмент завершення конфліктів.

Нагадаємо, раніше The Telegraph писав, що дипломатія Трампа створює підґрунтя для наступної війни в Україні. Його поспіх у мирному процесі може призвести до укладання недосконалої угоди.

Також американський лідер сказав, чого хоче від Путіна щодо України. Під час їхньою останньої розмови Трампа вимагав закінчення війни. 

США переговори Дональд Трамп Росія Джей Ді Венс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
