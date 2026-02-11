Зеленский ответил, поедет ли на Мюнхенскую конференцию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, сможет ли поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, ведь его график полностью зависит от ситуации в стране. По его словам, ежедневные удары по инфраструктуре, энергетические кризисы и срочные совещания с регионами и правительством часто меняют планы.
Об этом глава государства сообщил во время онлайн-пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.
Зеленский на Мюнхенской конференции
Украинский лидер подчеркнул, что безопасность Украины сегодня непосредственно влияет на безопасность всей Европы, поэтому участие в конференции имеет особое значение. Если обстоятельства позволят, он планирует встретиться с ключевыми европейскими лидерами и обсудить поставки вооружения, систем ПВО, совместное производство дронов и привлечение инвестиций в оборонную сферу.
Президент также прокомментировал возможность завершения боевых действий до лета. По его словам, это зависит не только от Украины, а прежде всего от готовности Соединенных Штатов давить на Россию. Ключевыми условиями для прекращения войны он назвал надежные гарантии безопасности со стороны США, мощные военные пакеты помощи и участие Запада в восстановлении украинской экономики.
Глава государства подчеркнул, что подписание возможных соглашений сегодня напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов. После обеспечения безопасности и экономической устойчивости Украина готова двигаться к реализации 20-пунктного плана, в том числе и относительно возможных решений по восточным регионам, которые должны быть утверждены украинским народом через референдум.
Напомним, что недавно в ОАЭ прошел еще один раунд мирных переговоров.
Тогда Украина и РФ договорились об обмене пленными и домой из российской неволи вернулось 157 украинцев.
Читайте Новини.LIVE!