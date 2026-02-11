Зеленский ответил, поедет ли на Мюнхенскую конференцию

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не уверен, сможет ли поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, ведь его график полностью зависит от ситуации в стране. По его словам, ежедневные удары по инфраструктуре, энергетические кризисы и срочные совещания с регионами и правительством часто меняют планы.

Об этом глава государства сообщил во время онлайн-пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский на Мюнхенской конференции

Украинский лидер подчеркнул, что безопасность Украины сегодня непосредственно влияет на безопасность всей Европы, поэтому участие в конференции имеет особое значение. Если обстоятельства позволят, он планирует встретиться с ключевыми европейскими лидерами и обсудить поставки вооружения, систем ПВО, совместное производство дронов и привлечение инвестиций в оборонную сферу.

Президент также прокомментировал возможность завершения боевых действий до лета. По его словам, это зависит не только от Украины, а прежде всего от готовности Соединенных Штатов давить на Россию. Ключевыми условиями для прекращения войны он назвал надежные гарантии безопасности со стороны США, мощные военные пакеты помощи и участие Запада в восстановлении украинской экономики.

Глава государства подчеркнул, что подписание возможных соглашений сегодня напрямую зависит от позиции Соединенных Штатов. После обеспечения безопасности и экономической устойчивости Украина готова двигаться к реализации 20-пунктного плана, в том числе и относительно возможных решений по восточным регионам, которые должны быть утверждены украинским народом через референдум.

Напомним, что недавно в ОАЭ прошел еще один раунд мирных переговоров.

Тогда Украина и РФ договорились об обмене пленными и домой из российской неволи вернулось 157 украинцев.