Обмен военнопленными 5 февраля — Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении обмена военнопленными. На родину из российских тюрем удалось вернуть 157 украинских защитников и гражданских.

"Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможными, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из России", — сообщил президент.

