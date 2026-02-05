Відео
Зеленський повідомив про обмін — скільки полонених вдалося повернути

Зеленський повідомив про обмін — скільки полонених вдалося повернути

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:06
Обмін військовополоненими 5 лютого — Зеленський повідомив про повернення 157 українців
Обмін військовополоненими. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення обміну військовополоненими. На батьківщину з російських в'язниць вдалося повернути 157 українських захисників та цивільних.

"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії", — повідомив президент.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
