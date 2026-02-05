Обмін військовополоненими 5 лютого — Зеленський повідомив про повернення 157 українців

Зеленський повідомив про обмін — скільки полонених вдалося повернути
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:06
Обмін військовополоненими. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення обміну військовополоненими. На батьківщину з російських в'язниць вдалося повернути 157 українських захисників та цивільних.
"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів — це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії", — повідомив президент.
Новина доповнюється...
