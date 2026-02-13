Рубио заявил, что может встретиться с Зеленским в Мюнхене

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности. Он допустил, что между ними может состояться встреча.

Об этом госсекретарь рассказал журналистам перед выездом в Мюнхен.

"Есть шанс его увидеть. Я думаю, что это есть в моем графике. Я не уверен на 100%, но считаю, что мы это сделаем", — заявил госсекретарь США.

Также Рубио высказался относительно российских обстрелов в условиях холодной погоды. Он назвал эту ситуацию ужасной, подчеркнув, что американцы ради окончания войны уже более года над этим вопросом.

"Это ужасно. Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания, которые невозможно представить. В этом и заключается проблема войны. Вот почему войны — это плохо, и именно поэтому мы уже больше года упорно работаем, чтобы попытаться положить конец этой войне", — резюмировал американский дипломат.

Напомним, несколько дней назад в СМИ была информация, что именно Рубио будет на Мюнхенской конференции от США после скандальных заявлений президента Дональда Трампа по Гренландии. Известно, что у госсекретаря кроме Мюнхена запланированы визиты по Европе.

Также мы писали, что Зеленский пока не уверен, сможет ли поехать на Мюнхенскую конференции. Он объяснил, что его график зависит от ситуации в Украине, а именно обстрелов.