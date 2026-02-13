Зеленский встретился с премьером Норвегии во время Мюнхенской конференции

Зеленский обсудил усиление Украины с премьером Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили приоритеты для поддержки Украины в военных и энергетических вопросах.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.
Встреча Зеленского со Стере
Зеленский отметил, что нужно укреплять ПВО Украины. Он также отметил важность развития программы PURL.
"Закрытое небо над Украиной — один из ключевых факторов, который заставит Россию закончить эту войну. Также обсудили продолжение энергетической помощи Украине", — отметил Зеленский.
Президент поблагодарил Норвегию за помощь, которую уже предоставили Украине. В частности, ракеты NASAMS, которые защитили жизни наших людей.
