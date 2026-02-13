Зеленский встретился с премьером Норвегии во время Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере и Йонас Гар Стере. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили приоритеты для поддержки Украины в военных и энергетических вопросах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского со Стере

Зеленский отметил, что нужно укреплять ПВО Украины. Он также отметил важность развития программы PURL.

"Закрытое небо над Украиной — один из ключевых факторов, который заставит Россию закончить эту войну. Также обсудили продолжение энергетической помощи Украине", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Норвегию за помощь, которую уже предоставили Украине. В частности, ракеты NASAMS, которые защитили жизни наших людей.

Также мы рассказывали о том, когда впервые состоялась Мюнхенская конференция по безопасности и о чем на ней будут говорить в этом году.