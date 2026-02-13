Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії під час Мюнхенської конференції

Зеленський обговорив підсилення України з прем'єром Норвегії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили пріоритети для підтримки України у військових та енергетичних питаннях.
Про це глава держави повідомив в Telegram у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.
Зустріч Зеленського зі Стере
Зеленський зазначив, що потрібно зміцнювати ППО України. Він також наголосив на важливості розвитку програми PURL.
"Закрите небо над Україною — один із ключових факторів, який примусить Росію закінчити цю війну. Також обговорили продовження енергетичної допомоги Україні", — зазначив Зеленський.
Президент подякував Норвегії за допомогу, яку вже надали Україні. Зокрема, ракети NASAMS, які захистили життя наших людей.
