Головна Новини дня Зеленський обговорив підсилення України з прем'єром Норвегії

Зеленський обговорив підсилення України з прем'єром Норвегії

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 21:11
Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії під час Мюнхенської конференції
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили пріоритети для підтримки України у військових та енергетичних питаннях.

Про це глава держави повідомив в Telegram у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зустріч Зеленського зі Стере

Зеленський зазначив, що потрібно зміцнювати ППО України. Він також наголосив на важливості розвитку програми PURL.

"Закрите небо над Україною — один із ключових факторів, який примусить Росію закінчити цю війну. Також обговорили продовження енергетичної допомоги Україні", — зазначив Зеленський.

Президент подякував Норвегії за допомогу, яку вже надали Україні. Зокрема, ракети NASAMS, які захистили життя наших людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обговорили на зустрічі у Берлінському форматі. Володимир Зеленський повідомив подробиці.

Також ми розповідали про те, коли вперше відбулася Мюнхенська конференція з безпеки та про що на ній говоритимуть цьогоріч.

Володимир Зеленський Норвегія безпека зустріч Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
