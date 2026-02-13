Зеленський розповів деталі про зустріч у Берлінському форматі — що обговорили

Зустріч в Берлінському форматі — Зеленський розкрив деталі
Дата публікації: 13 лютого 2026 20:36
Під час зустрічі у Берлінському форматі ключову увагу приділили енергетичним питанням. Обговорили потреби України та можливості посилення підтримки.
Про це Володимир Зеленський розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Глава держави подякував європейським лідерам і керівництву Євросоюзу за вже погоджені пакети допомоги. Водночас Україна розраховує на формування ще більш масштабних енергетичних пакетів, а також окрему роботу над посиленням протиповітряної оборони ракетами для ППО, наголосив президент.
