Зеленський розповів деталі про зустріч у Берлінському форматі — що обговорили

Термінова новина

Під час зустрічі у Берлінському форматі ключову увагу приділили енергетичним питанням. Обговорили потреби України та можливості посилення підтримки.

Про це Володимир Зеленський розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Глава держави подякував європейським лідерам і керівництву Євросоюзу за вже погоджені пакети допомоги. Водночас Україна розраховує на формування ще більш масштабних енергетичних пакетів, а також окрему роботу над посиленням протиповітряної оборони ракетами для ППО, наголосив президент.

Новина доповнюється...