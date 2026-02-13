Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Німеччина посилять спільне виробництво зброї

Україна та Німеччина посилять спільне виробництво зброї

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:32
Зеленський з Мерцом обговорили зброю і дипломатію
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у якій окремий акцент зробили на спільних проєктах із виробництва зброї та на дипломатичних кроках.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Реклама
Читайте також:

Володимир Зеленський заявив про нові напрямки співпраці

За словами глави держави, під час контакту сторони зосередилися на продовженні військової підтримки України, можливих додаткових внесках у програму PURL, а також на дипломатичній роботі, спрямованій на досягнення миру. Окремим блоком, як повідомив Зеленський, ішлося про енергетичну підтримку.

Також президент зазначив, що з канцлером обговорили "перші вагомі результати" спільного українсько-німецького виробництва дронів. Зеленський наголосив, що така кооперація, на його оцінку, посилює обидві країни, і додав, що сторони говорили про те, "як масштабувати" ці напрацювання.

"Дякую Німеччині за внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни, зокрема за постачання систем ППО, які врятували життя тисяч і тисяч наших людей", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Німеччині заявили про конкетні рішення для того, щоб допомогти Україні підсилити захист неба.

Також додамо, що Володимир Зеленський відвідав завод, де почали виготовляти дрони для України. В ЗМІ зазначили, що лідер України залишився дуже задоволеним від роботи заводу.

 

Володимир Зеленський Німеччина зброя Україна Фрідріх Мерц
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації