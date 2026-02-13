Зеленський з Мерцом обговорили зброю і дипломатію

Україна та Німеччина посилять спільне виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у якій окремий акцент зробили на спільних проєктах із виробництва зброї та на дипломатичних кроках.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський заявив про нові напрямки співпраці
За словами глави держави, під час контакту сторони зосередилися на продовженні військової підтримки України, можливих додаткових внесках у програму PURL, а також на дипломатичній роботі, спрямованій на досягнення миру. Окремим блоком, як повідомив Зеленський, ішлося про енергетичну підтримку.
Також президент зазначив, що з канцлером обговорили "перші вагомі результати" спільного українсько-німецького виробництва дронів. Зеленський наголосив, що така кооперація, на його оцінку, посилює обидві країни, і додав, що сторони говорили про те, "як масштабувати" ці напрацювання.
"Дякую Німеччині за внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни, зокрема за постачання систем ППО, які врятували життя тисяч і тисяч наших людей", — заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Німеччині заявили про конкетні рішення для того, щоб допомогти Україні підсилити захист неба.
Також додамо, що Володимир Зеленський відвідав завод, де почали виготовляти дрони для України. В ЗМІ зазначили, що лідер України залишився дуже задоволеним від роботи заводу.
Читайте Новини.LIVE!