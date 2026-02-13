Зеленський в Німеччині — відвідав виробництво дронів

Володимир Зеленський на підприємстві в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого відвідав німецько-українське підприємство. Він прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський на німецько-українському підприємстві

Зеленський розповів, що сьогодні він відвідав німецько-українське підприємство, яке виробляє дрони для української армії. Президент прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон.

"Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів. І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", — сказав глава держави.

За його словами, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює. Як відома, вона перша в Німеччині і це реальний результат. Загалом до кінця року країни відкриють десять спільних підприємств із виробництва українських дронів.

"Дякую канцлеру Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони Борису Пісторіусу й німецькому народові. Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", — висловив вдячність Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський прибув до Мюнхена. Там відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Сьогодні стартує Безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. Вона є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру.