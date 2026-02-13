Зеленский в Германии — посетил производство дронов

Владимир Зеленский на предприятии в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля посетил немецко-украинское предприятие. Он принял первый совместно изготовленный ударный дрон.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский на немецко-украинском предприятии

Зеленский рассказал, что сегодня он посетил немецко-украинское предприятие, которое производит дроны для украинской армии. Президент принял первый совместно изготовленный ударный дрон.

"Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", — сказал глава государства.

По его словам, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает. Как известно, она первая в Германии и это реальный результат. Всего до конца года страны откроют десять совместных предприятий по производству украинских дронов.

"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы получили, защищая жизнь", — выразил благодарность Владимир Зеленский.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Сегодня стартует Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.