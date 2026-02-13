Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский посетил немецко-украинское производство дронов — видео

Зеленский посетил немецко-украинское производство дронов — видео

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:05
Зеленский в Германии — посетил производство дронов
Владимир Зеленский на предприятии в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля посетил немецко-украинское предприятие. Он принял первый совместно изготовленный ударный дрон.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский на немецко-украинском предприятии

Зеленский рассказал, что сегодня он посетил немецко-украинское предприятие, которое производит дроны для украинской армии. Президент принял первый совместно изготовленный ударный дрон.

"Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", — сказал глава государства.

По его словам, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. И сегодня эта линия работает. Как известно, она первая в Германии и это реальный результат. Всего до конца года страны откроют десять совместных предприятий по производству украинских дронов.

"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу. Украина всегда готова делиться опытом, который мы получили, защищая жизнь", — выразил благодарность Владимир Зеленский.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Сегодня стартует Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.

Владимир Зеленский Германия дроны предприятия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации