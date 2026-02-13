Конференция по безопасности в Мюнхене — Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в немецкий Мюнхен на конференцию по безопасности. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

Зеленский прибыл в Мюнхен

"Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности — Украины и Европы. В плане — первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами", — сказал президент.

Он подчеркнул, что нам нужно больше совместных производств, устойчивости, больше координаций и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе.

По словам Владимира Зеленского, самое весомое, чего можно достичь вместе с партнерами — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Глава государства отметил, что важно, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты.

Напомним, ранее на конференцию по безопасности в Мюнхене прибыл Марк Рютте. На мероприятие продолжают съезжаться министры и представители разных стран.

Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира. В этом году в центре внимания — российская агрессия против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.