Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Мюнхен — какие встречи запланированы

Зеленский прибыл в Мюнхен — какие встречи запланированы

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:04
Конференция по безопасности в Мюнхене — Зеленский прибыл в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в немецкий Мюнхен на конференцию по безопасности. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прибыл в Мюнхен

"Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности — Украины и Европы. В плане — первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами", — сказал президент.

Он подчеркнул, что нам нужно больше совместных производств, устойчивости, больше координаций и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе.

По словам Владимира Зеленского, самое весомое, чего можно достичь вместе с партнерами — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Глава государства отметил, что важно, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты.

Напомним, ранее на конференцию по безопасности в Мюнхене прибыл Марк Рютте. На мероприятие продолжают съезжаться министры и представители разных стран.

Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира. В этом году в центре внимания — российская агрессия против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.

Владимир Зеленский Германия переговоры война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации