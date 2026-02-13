Безпекова конференція у Мюнхені — Зеленський прибув до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув до німецького Мюнхена на безпекову конференцію. Там відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський прибув до Мюнхена

"Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки — України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами", — сказав президент.

Він наголосив, що нам потрібно більше спільних виробництв, стійкості, більше координацій та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі.

За словами Володимира Зеленського, найвагоміше, чого можна досягти разом з партнерами — це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Глава держави зазначив, що важливо, аби ніхто в Європі не боявся залишитися без захисту.

Нагадаємо, раніше на безпекову конференцію у Мюнхені прибув Марк Рютте. На захід продовжують з'їжджатися міністри та представники різних країн.

Зазначимо, Мюнхенська безпекова конференція є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру. Цьогоріч у центрі уваги — російська агресія проти України, майбутнє європейської архітектури безпеки та трансатлантичні відносини.