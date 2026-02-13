Відео
Генсек НАТО прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Генсек НАТО прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 11:21
Генсек НАТО Марк Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

На Мюнхенську безпекову конференцію прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На захід продовжують з’їжджатися міністри та представники різних країн.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у пʼятницю, 13 лютого.

Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

На кадрах видно, як генсек НАТО Марк Рютте виходить з автомобіля перед готелем, де відбудеться Мюнхенська безпекова конференція. 

Крім того, на захід прибувають міністри та представники різних країн, які візьмуть участь в конференції.

Нагадаємо, українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції очолить президент Володимир Зеленський.

На полях конференції глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся із представниками Китаю.

НАТО політики Марк Рютте Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
