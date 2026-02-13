Генсек НАТО Марк Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Генсек НАТО прибув на Мюнхенську безпекову конференцію
На Мюнхенську безпекову конференцію прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На захід продовжують з’їжджатися міністри та представники різних країн.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у пʼятницю, 13 лютого.
На кадрах видно, як генсек НАТО Марк Рютте виходить з автомобіля перед готелем, де відбудеться Мюнхенська безпекова конференція.
Крім того, на захід прибувають міністри та представники різних країн, які візьмуть участь в конференції.
Нагадаємо, українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції очолить президент Володимир Зеленський.
На полях конференції глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся із представниками Китаю.
