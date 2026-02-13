Генсек НАТО Марк Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

На Мюнхенську безпекову конференцію прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. На захід продовжують з’їжджатися міністри та представники різних країн.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у пʼятницю, 13 лютого.

Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

На кадрах видно, як генсек НАТО Марк Рютте виходить з автомобіля перед готелем, де відбудеться Мюнхенська безпекова конференція.

Крім того, на захід прибувають міністри та представники різних країн, які візьмуть участь в конференції.

Нагадаємо, українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції очолить президент Володимир Зеленський.

На полях конференції глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся із представниками Китаю.