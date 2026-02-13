Видео
Генсек НАТО прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Генсек НАТО прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:21
Генсек НАТО Марк Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

На Мюнхенскую конференцию по безопасности прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На мероприятие продолжают съезжаться министры и представители разных стран.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.

Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

На кадрах видно, как генсек НАТО Марк Рютте выходит из автомобиля перед отелем, где состоится Мюнхенская конференция по безопасности.

Кроме того, на мероприятие прибывают министры и представители разных стран, которые примут участие в конференции.

Напомним, украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности возглавит президент Владимир Зеленский.

На полях конференции глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с представителями Китая.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
