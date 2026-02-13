Сибига пообщался с представителями Китая

Встреча Сибиги с представителями Китая. Фото: Дмитрий Власов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с представителями Китая. Разговор происходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Встреча Сибиги с представителями Китая

Сибига отметил, что прошел ровно один год с предыдущей встречи, которая также проходила в Мюнхене.

"Если говорить об Украине, геополитической ситуации, я имею в виду российскую агрессию, ваша роль важна для прекращения этой войны. Мы рассчитываем на наше сотрудничество, чтобы также ускорить наши мирные усилия и приблизить справедливый и всеобъемлющий мир", — говорит он.

По его словам, в этом году Китай и Украина отмечают 15-ю годовщину установления стратегического партнерства между странами, а в следующем году -—35 лет с момента установления дипломатических отношений.

Сибига отметил, что Китай является торговым партнером номер один для Украины.

"Мы внесли новую динамику в наши мирные усилия. Мы приветствуем личные усилия президента Трампа и американской стороны в мирном процессе. И мы провели две важные встречи в Абу-Даби", — добавил министр.

Напомним, на Мюнхенскую конференцию уже прибыли сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также представители Саудовской Аравии.

Известно, что в этом году на конференции главными темами являются российская агрессия против Украины, будущее европейской архитектуры безопасности и трансатлантические отношения.