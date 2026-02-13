Конференция по безопасности в Мюнхене — на мероприятие прибыли Сибига и сенаторы США

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: GettyImages

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля. Он присоединится к работе украинской делегации.

Сибига прибыл в Мюнхен на конференцию

На кадрах видно, что Андрей Сибига уже прибыл в отель, где состоится Мюнхенская конференция по безопасности-2026. Запланированы встречи с европейскими и трансатлантическими партнерами.

Кто еще прибыл на конференцию

В Мюнхен на мероприятие прибыли также сенаторы Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

Также можно заметить премьер-министра Дании Метте Фредериксен и представителей Саудовской Аравии.

Напомним, в Мюнхене сегодня стартует Конференция по безопасности. Среди главных тем — российская агрессия против Украины.

А госсекретарь США Марко Рубио допустил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях конференции.