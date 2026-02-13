Безпекова конференція в Мюнхені — на захід прибули Сибіга та сенатори США

Мюнхенська безпекова конференція. Фото: GettyImages

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого. Він долучиться до роботи української делегації.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Сибіга прибув у Мюнхен на конференцію

На кадрах видно, що Андрій Сибіга вже прибув до готелю, де відбудеться Мюнхенська безпекова конференція-2026. Заплановані зустрічі з європейськими та трансатлантичними партнерами.

Хто ще прибув на конференцію

До Мюнхена на захід прибули також сенатори Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем та Річард Блюменталь.

Також можна помітити премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен та представників Саудівської Аравії.

Нагадаємо, у Мюнхені сьогодні стартує Безпекова конференція. Серед головних тем — російська агресія проти України.

А держсекретар США Марко Рубіо допустив зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським на полях конференції.