Головна Новини дня Німеччина готує підсилення української ППО — Пісторіус

Німеччина готує підсилення української ППО — Пісторіус

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:02
Німеччина посилить ППО України у найкоротші терміни
Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Christian Mang

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін у найближчій перспективі має намір посилити протиповітряну оборону України. За його словами, відповідні домовленості стали результатом зустрічі у форматі "Рамштайн", де партнери обговорювали подальшу військову підтримку Києва.

Про це він заявив на Мюнхенсткій безпековій конференції, як повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Читайте також:

Німеччина пообіцяла якомога швидше підсилити ППО України

Пісторіус наголосив, що Німеччина, як і раніше, розглядає допомогу Україні як виконання власних союзницьких зобов’язань і питання надійності в межах Альянсу. Він також відреагував на запитання щодо ролі Сполучених Штатів, підкресливши, що США залишаються союзником, і заявив, що не розуміє сумнівів з цього приводу.

Коментуючи потребу України в далекобійних ракетах, міністр зазначив, що позиція Берліна щодо передачі Taurus не змінюється вже майже три роки. Він повторив, що рішення про надання таких ракет не ухвалювали, і в цьому питанні, за його словами, "нічого нового" немає.

"Я слухаю це питання вже майже три роки, і відповідь залишається незмінною. У цьому питанні немає нічого нового. Але вчора на засіданні ми досягли того, що зобов'язалися зробити більше в галузі протиповітряної оборони в короткостроковій перспективі. Це означає, що (це станеться, — Ред.) в найближчі дні. Я сподіваюся, що наші партнери незабаром підтвердять те, що вони вчора оголосили як можливу допомогу в найближчі дні. Але я ще не знаю результатів. Але ми дуже наполегливо працюємо над цим, особливо Німеччина. Я маю на увазі, що ми дійсно робимо дуже багато і будемо продовжувати це робити", — сказав Пісторіус.

Зазначимо, що нещодавно Олександр Сирський повідомив про те, як планують перебудувати роботу ППО в Україні враховуючи регулярні атаки Росії.

Також стало відомо, що в Німеччині вироблятимуть дрони для України. Володимир Зеленський розповідав про деталі.

Команда Новини.LIVE працює на Мюнхенській безпековій конференції, яка триватиме з 13 до 15 лютого. Читайте, чому цей захід важливий та які теми обговорюватимуть стосовно України.

Німеччина військова допомога ППО Борис Пісторіус війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
