Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Виробництво дронів у Німеччині — Зеленський подякував за підримку

Виробництво дронів у Німеччині — Зеленський подякував за підримку

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:42
Зеленський у Німеччині — зробив заяву про виробництво дронів
Володимир Зеленський на підприємстві в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на німецько-українське підприємство з виробництва дронів подякував Німеччині за підтримку. За його словами, це співпраця, яка переросла в реальний результат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Реклама
Читайте також:

Виробництво дронів України і Німеччини

"Ми дуже вдячні вам. Пишаємося, що українські таланти мають такі тісні звʼязки з сильними німецькими партнерами. Ми бачили справжні дрони — вони будуть дуже корисні для українських солдатів, які сьогодні героїчно захищають нашу державу", — наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Німеччина військова допомога дрони Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації