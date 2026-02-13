Зеленський у Німеччині — зробив заяву про виробництво дронів

Виробництво дронів у Німеччині — Зеленський подякував за підримку
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:42
Володимир Зеленський на підприємстві в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на німецько-українське підприємство з виробництва дронів подякував Німеччині за підтримку. За його словами, це співпраця, яка переросла в реальний результат.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Виробництво дронів України і Німеччини
"Ми дуже вдячні вам. Пишаємося, що українські таланти мають такі тісні звʼязки з сильними німецькими партнерами. Ми бачили справжні дрони — вони будуть дуже корисні для українських солдатів, які сьогодні героїчно захищають нашу державу", — наголосив Зеленський.
