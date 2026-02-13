Зеленський у Німеччині — зробив заяву про виробництво дронів

Володимир Зеленський на підприємстві в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на німецько-українське підприємство з виробництва дронів подякував Німеччині за підтримку. За його словами, це співпраця, яка переросла в реальний результат.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Виробництво дронів України і Німеччини

"Ми дуже вдячні вам. Пишаємося, що українські таланти мають такі тісні звʼязки з сильними німецькими партнерами. Ми бачили справжні дрони — вони будуть дуже корисні для українських солдатів, які сьогодні героїчно захищають нашу державу", — наголосив Зеленський.

