Головна Новини дня Німеччина зараз найбільший союзник України — заява посла

Німеччина зараз найбільший союзник України — заява посла

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 13:19
Допомога Українів від партнерів — хто головний союзник
Посол Берліна в Києві Гайко Томс. Фото: Getty Images

Посол Берліна в Києві Гайко Томс заявив, що Німеччина зараз найбільший союзник України. За його словами, це стосується усіх аспектів — фінасового, політичного та військового.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Гайко Томс сказав на відкритті Українського дому в Мюнхені, організованому Мюнхенською конференцією з безпеки та Фондом Віктора Пінчука. 

Читайте також:

Допомога Україні від Німеччини

"Українцям потрібна допомога, їм потрібна наша підтримка. І як німецький посол в Україні, я з гордістю можу сказати, що ми дійсно робимо кроки. Зараз ми найбільший прихильник України у всіх аспектах — фінансово, політично, військово", — сказав Томс.

Водночас він наголосив, що потрібно робити ше більше. За словами посла, треба ще тісніше зблизитися на людському рівні. 

Нагадаємо, раніше Пісторіус зробив заяву щодо дати вступу України до Євросоюзу. За його словами, для цього потрібні переговори та окрема підготовча робота.

Також ми писали, що Володимир Зеленський 13 лютого прибув до Мюнхена на конференцію. Там відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Німеччина посол військова допомога війна в Україні підтримка Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
