Помощь Украине от партнеров — кто главный союзник

Посол Берлина в Киеве Гайко Томс заявил, что Германия сейчас самый большой союзник Украины. По его словам, это касается всех аспектов — финансового, политического и военного.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Хайко Томс сказал на открытии Украинского дома в Мюнхене, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности и Фондом Виктора Пинчука.

"Украинцам нужна помощь, им нужна наша поддержка. И как немецкий посол в Украине, я с гордостью могу сказать, что мы действительно делаем шаги. Сейчас мы самый большой сторонник Украины во всех аспектах — финансово, политически, военно", — сказал Томс.

В то же время он подчеркнул, что нужно делать еще больше. По словам посла, надо еще теснее сблизиться на человеческом уровне.

Напомним, ранее Писториус сделал заявление относительно даты вступления Украины в Евросоюз. По его словам, для этого нужны переговоры и отдельная подготовительная работа.

Также мы писали, что Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в Мюнхен на конференцию. Там состоятся двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.