Писториус сделал заявление относительно даты вступления Украины в Евросоюз
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что определение конкретной даты вступления Украины в Евросоюз является реалистичным. Однако он отметил, что для этого нужны переговоры и отдельная подготовительная работа.
Об этом сообщил корреспондент "Европейской правды" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.
Вступление Украины в ЕС
Писториус сделал это заявление на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО. Его попросили прокомментировать последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости определения даты вступления страны в ЕС, подчеркнув, что членство в Евросоюзе является важной составляющей архитектуры безопасности.
Представитель немецкого правительства отметил, что договориться о конкретной дате вполне возможно.
"Конкретная дата всегда возможна", — сказал он, добавив, что ее определение требует отдельной подготовки.
"Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", — подчеркнул Писториус.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский, что Украина сделает все необходимое, чтобы технически подготовиться к вступлению в Европейский Союз до 2027 года.
А также украинский лидер прокомментировал требования Евросоюза к России в рамках мирных соглашений.
Читайте Новини.LIVE!