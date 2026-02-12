Видео
Главная Новости дня Писториус сделал заявление относительно даты вступления Украины в Евросоюз

Писториус сделал заявление относительно даты вступления Украины в Евросоюз

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:21
Писториус сделал заявление относительно даты вступления Украины в Евросоюз
Борис Писториус. Фото: REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что определение конкретной даты вступления Украины в Евросоюз является реалистичным. Однако он отметил, что для этого нужны переговоры и отдельная подготовительная работа.

Об этом сообщил корреспондент "Европейской правды" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Писториус сделал это заявление на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО. Его попросили прокомментировать последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости определения даты вступления страны в ЕС, подчеркнув, что членство в Евросоюзе является важной составляющей архитектуры безопасности.

Представитель немецкого правительства отметил, что договориться о конкретной дате вполне возможно.

"Конкретная дата всегда возможна", — сказал он, добавив, что ее определение требует отдельной подготовки.

"Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", — подчеркнул Писториус.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский, что Украина сделает все необходимое, чтобы технически подготовиться к вступлению в Европейский Союз до 2027 года.

А также украинский лидер прокомментировал требования Евросоюза к России в рамках мирных соглашений.

Европейский союз Германия Борис Писториус ЕС война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
