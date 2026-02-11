Вступление Украины в ЕС — Зеленский высказался относительно сроков

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова выполнить все условия для вступления в Европейский союз уже в 2027 году. Глава государства подчеркнул, что членство в ЕС является одной из главный гарантий безопасности после завершения войны.

В связи с этим Украина требует конкретной даты по вступлению для того, чтобы Россия и другие страны не смогли блокировать этот процесс после подписания мирного соглашения.

