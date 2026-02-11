Видео
Главная Новости дня Требуем конкретной даты — Зеленский о сроках вступления в ЕС

Требуем конкретной даты — Зеленский о сроках вступления в ЕС

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 20:25
Вступление Украины в ЕС — Зеленский высказался относительно сроков
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова выполнить все условия для вступления в Европейский союз уже в 2027 году. Глава государства подчеркнул, что членство в ЕС является одной из главный гарантий безопасности после завершения войны.

В связи с этим Украина требует конкретной даты по вступлению для того, чтобы Россия и другие страны не смогли блокировать этот процесс после подписания мирного соглашения.

Читайте также:

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
