Вступление Украины в ЕС — Зеленский высказался относительно сроков

Требуем конкретной даты — Зеленский о сроках вступления в ЕС
Дата публикации 11 февраля 2026 20:25
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова выполнить все условия для вступления в Европейский союз уже в 2027 году. Глава государства подчеркнул, что членство в ЕС является одной из главный гарантий безопасности после завершения войны.
В связи с этим Украина требует конкретной даты по вступлению для того, чтобы Россия и другие страны не смогли блокировать этот процесс после подписания мирного соглашения.
