Зеленский оценил требования ЕС к РФ относительно мира

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестны детали возможных требований Европейского Союза к России в рамках мирного процесса. В то же время он подчеркнул важность общей позиции Европы и США и предостерег от отдельных переговоров с Москвой без участия Украины.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 11 февраля, информирует Новини.LIVE.

По словам главы государства, детали потенциального перечня требований Брюсселя к Москве ему неизвестны.

"Относительно требований Европейского Союза к России: то, наверное, что-то нарабатывается. Если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение украинских детей", — отметил он.

Отдельно Зеленский прокомментировал информацию о возможном требовании сокращения российской армии. По его словам, он впервые слышит о такой инициативе и скептически оценивает возможность ее реализации.

"Относительно сокращения российской армии: я первый раз это слышу. Это как Россия хотела от нас сокращения армии. Я считаю, что это суверенное право каждого государства. Безусловно, мы бы хотели, чтобы армия в России была поменьше, но не думаю, что Европа может на это повлиять. К сожалению. Пока что так", — сказал президент.

Также он высказался относительно возможного отдельного диалога Европы с Россией. По его убеждению, раздельные переговоры могут сыграть в пользу Кремля.

"Я считаю, что на сегодня Россия будет использовать это, чтобы только унизить Европу. И Америка, и Европа должны работать вместе, исключительно с Украиной. Потому что поднимаются исключительно наши вопросы... Вместе Америка и Европа точно крепче", — подчеркнул Зеленский.

