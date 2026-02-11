Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский ответил, поедет ли он на переговоры в Россию

Зеленский ответил, поедет ли он на переговоры в Россию

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:56
Переговоры Украины и РФ — Зеленский ответил, поедет ли в Москву
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с Россией на территории страны-агрессора или Беларуси. В то же время Украина готова к диалогу на нейтральных площадках с участием международных партнеров.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 11 февраля, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский исключил переговоры в Москве или Минске

Глава государства прокомментировал публичные приглашения со стороны Кремля о проведении переговоров в Москве. Зеленский отметил, что такой формат неприемлем, учитывая то, что именно Россия развязала войну против Украины.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву — столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения США, встречаться на любых территориях — Америка, Европа, нейтральные страны. Любые государства, кроме РФ и Беларуси, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году", — заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и РФ по завершению войны.

А также украинский лидер сообщил дату следующей трехсторонней встречи Украины, США и РФ.

Владимир Зеленский россия Беларусь переговоры Москва война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
